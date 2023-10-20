Суспільство

У найстаршої матері України відібрали доньку

20 Жовтня 2023 19:41
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суд, чернігов

Новозаводський районний суд Чернігова 20 жовтня ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Справу слухали у закритому режимі.

Про це Суспільному повідомила прессекретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко.

“Дійсно сьогодні було розглянуто справу про відібрання дитини у Валентини Підвербної. Засідання проходило у закритому режимі. Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно якої ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року”, — зазначила Андрушко.

Зазначається, що Валентина Підвербна була присутня на засіданні, коментувати рішення відмовилась. Адвокат Підвербної Андрій Котенок повідомив, що вони ще не вирішили, чи подаватимуть апеляційну скаргу. На це за законом вони мають 30 днів.


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