У Нагірному Карабаху потужний вибух на АЗС: багато постраждалих

У Нагірному Карабаху на складі бензину поблизу траси “Степанакерт-Аскеран” стався сильний вибух. Є постраждалі та поранені.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій МВС Азербайджану.

Зазначається, що багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів.

“На прилеглій ділянці траси Степанакерт-Аскеран, на бензиновому складі стався сильний вибух. Наразі на місці працюють рятувальні та медичні оперативні групи. Є постраждалі та поранені. Багато поранених, які отримали опіки, доставили до медичних закладів. Докладну інформацію буде оприлюднено пізніше”, — йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що заправка розташована за містом. Ймовірно, унаслідок вибуху є жертви. За попередніми даними, на АЗС вибухнула цистерна, з якої людям видавали бензин для евакуації до Вірменії. У районі були десятки людей, які чекали своєї черги.

Вибух пролунав на тлі масової евакуації вірмен з Нагірного Карабаху. Тисячі людей залишають свої домівки на автобусах і власних автомобілях. На заправках Степанакерта величезні черги, люди шукають паливо для евакуації. Влада Нагірного Карабаху напередодні заявила, що 5 автозаправних станцій безоплатно постачатимуть пальне охочим поїхати до Вірменії.