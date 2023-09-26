Суспільство

У Нагірному Карабаху потужний вибух на АЗС: багато постраждалих

26 Вересня 2023 07:53
читать на русском →
карабах, вибух

У Нагірному Карабаху на складі бензину поблизу траси “Степанакерт-Аскеран” стався сильний вибух. Є постраждалі та поранені.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій МВС Азербайджану.

Зазначається, що багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів.

“На прилеглій ділянці траси Степанакерт-Аскеран, на бензиновому складі стався сильний вибух. Наразі на місці працюють рятувальні та медичні оперативні групи. Є постраждалі та поранені. Багато поранених, які отримали опіки, доставили до медичних закладів. Докладну інформацію буде оприлюднено пізніше”, — йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що заправка розташована за містом. Ймовірно, унаслідок вибуху є жертви. За попередніми даними, на АЗС вибухнула цистерна, з якої людям видавали бензин для евакуації до Вірменії. У районі були десятки людей, які чекали своєї черги.

Вибух пролунав на тлі масової евакуації вірмен з Нагірного Карабаху. Тисячі людей залишають свої домівки на автобусах і власних автомобілях. На заправках Степанакерта величезні черги, люди шукають паливо для евакуації. Влада Нагірного Карабаху напередодні заявила, що 5 автозаправних станцій безоплатно постачатимуть пальне охочим поїхати до Вірменії.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Вересня 2023 12:27

У Пшеводуві впала ракета української ППО – поліція Польщі
26 Вересня 2023 10:59

Сили оборони вдарили по штабу росіян під Херсоном: є загиблі окупанти
26 Вересня 2023 09:21

Сили Оборони знищили цієї ночі 26 із 38 “Шахедів”
26 Вересня 2023 08:51

Окупанти атакували підприємство у Кривому Розі − ОВА
26 Вересня 2023 08:24

Росіяни вночі вдарили по Одещині: є поранені
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки