У МЗС відреагували на чергові погрози Путіна

Україна діє відповідно до міжнародного права, зокрема статті 51 Статуту ООН, яка закріплює право на самооборону, і має законні підстави вражати військові об’єкти на території Росії.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Тихий наголосив, що Росія почала демонструвати занепокоєння після ударів по об’єктах на її території, хоча до цього ігнорувала аналогічні дії України на окупованих територіях. Це, на його думку, свідчить про розуміння Кремлем різниці між суверенною російською територією та окупованими землями.

“Росія повинна звинувачувати лише себе за наслідки власного рішення розпочати агресію проти України”, — підсумував речник.

Сьогодні Володимир Путін записав звернення до росіян. Там він заявив, що Росія вдарила по території України балістичною ракетою “Орєшнік”.