Політика

Путін заявив, що атакував Дніпро балістичною ракетою середньої дальності “Орєшнік”
21 Листопада 2024 19:37
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська провели випробування балістичної ракети середньої дальності “Орєшнік”. Про це він сказав у заяві, випущеній увечері 21 листопада.

За словами Путіна, Росія завдала удару по об’єкту оборонно-промислового комплексу в Дніпрі балістичною ракетою в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Свою агресію він назвав “відповіддю” на те, що Збройні сили України 19 і 21 листопада атакували цілі в Брянській і Курській областях, застосувавши американські ракети ATACMS і франко-англійські Storm Shadow.

Також за його словами, застосування “Орєшніка” – це відповідь на те, що США планують виробляти і розгортати ракети середньої і меншої дальності.

З особливим цинізмом Путін додав, що Росія буде “попереджати мирних жителів України під час випробування таких систем як “Орєшнік”.


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