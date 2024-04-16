Суспільство

У МЗС Китаю заявили, що Іран “зможе уникнути подальшої дестабілізації”

16 Квітня 2024 08:23
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китай, іран
Прапор Китаю / Getty Images

Китай вірить, що Іран зможе уникнути подальшої дестабілізації на Близькому Сході, захищаючи свій суверенітет.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час телефонної розмови з іранським колегою Хоссейном Амір-Абдуллахіаном, передає МЗС КНР.

У ході розмови Амір-Абдуллахіан представив позицію Ірану щодо атаки на його посольство в Сирії, зазначивши, що Рада безпеки ООН не відреагувала належним чином, тому Іран мав право відповісти в порядку самозахисту на порушення свого суверенітету. «Нинішня регіональна ситуація є дуже чутливою, і Іран готовий проявляти стриманість та не має наміру подальшої ескалації ситуації», – сказав іранський міністр.

Ван, своєю чергою, заявив, що Китай рішуче засуджує і виступає проти нападу на посольство Ірану в Сирії та вважає цей інцидент серйозним порушенням міжнародного права.

«Китай взяв до уваги заяву Ірану про те, що дії, які він вжив, були обмеженими і що це була реалізація права на самооборону у відповідь на напад на будівлю посольства», – сказав він.

«Ми віримо, що Іран добре розуміє ситуацію і зможе уникнути подальшої дестабілізації, захищаючи свій суверенітет і гідність», – додав китайський топдипломат.


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