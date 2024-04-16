У МЗС Китаю заявили, що Іран “зможе уникнути подальшої дестабілізації”

Китай вірить, що Іран зможе уникнути подальшої дестабілізації на Близькому Сході, захищаючи свій суверенітет.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час телефонної розмови з іранським колегою Хоссейном Амір-Абдуллахіаном, передає МЗС КНР.

У ході розмови Амір-Абдуллахіан представив позицію Ірану щодо атаки на його посольство в Сирії, зазначивши, що Рада безпеки ООН не відреагувала належним чином, тому Іран мав право відповісти в порядку самозахисту на порушення свого суверенітету. «Нинішня регіональна ситуація є дуже чутливою, і Іран готовий проявляти стриманість та не має наміру подальшої ескалації ситуації», – сказав іранський міністр.

Ван, своєю чергою, заявив, що Китай рішуче засуджує і виступає проти нападу на посольство Ірану в Сирії та вважає цей інцидент серйозним порушенням міжнародного права.

«Китай взяв до уваги заяву Ірану про те, що дії, які він вжив, були обмеженими і що це була реалізація права на самооборону у відповідь на напад на будівлю посольства», – сказав він.

«Ми віримо, що Іран добре розуміє ситуацію і зможе уникнути подальшої дестабілізації, захищаючи свій суверенітет і гідність», – додав китайський топдипломат.