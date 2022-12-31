Суспільство

У Миколаєві, Запоріжжі і на Хмельниччині також є поранені внаслідок ракетної атаки

31 Грудня 2022 16:40
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ракетний удар

У Миколаєві внаслідок ракетного удару РФ у суботу поранено 6 осіб, на Хмельниччині – 7.

“6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу”, – написав Кім, та уточнив, що одина людина знаходиться в тяжкому стані.

Внаслідок обстрілу частина міста Хмельницького залишилася знеструмленою. Одразу після закінчення тривоги будуть проводитися обстеження та ремонтні роботи.

“Постраждало 7 цивільних осіб, 3 з них (чоловік та 2 жінки) у тяжкому стані”, – повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Telegram.

“Внаслідок ракетного удару частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено”, — написав голова Запорізької ОВА.

Поранень зазнали четверо людей, серед них вагітна і та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації.


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