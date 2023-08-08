У Москві неподалік від Кремля помічено безпілотники: подробиці

У Москві стався дивний інцідент з безпілотниками. Росіяни за пару кілометрів від Кремля помітили невідомі квадрокоптери та викликали поліцію

Про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Коли безпілотниками зацікавилися спецслужби та московська поліція, з’ясувалося, що квадрокоптери нібито належать Федеральній службі охорони РФ, співробітники якої відпрацьовують спостереження за кортежем Путіна з повітря.

“Декілька людей повідомили про дивні події в самому центрі столиці вдень 7 серпня. Очевидці спостерігали підозрілі квадрокоптери в небі та людей на дахах будівель на Новому Арбаті за кілька кілометрів від Кремля. На місце терміново почала з’їжджати поліція, спецслужби. Під час розгляду з’ясувалося, що на дахах перебувають співробітники ФСО, які, як вони заявили, проводять навчання. За основною версією, ФСТ тепер стежитиме за президентським кортежем з повітря”, – йдеться у повідомленні ВЧК-ОГПУ.