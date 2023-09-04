Суспільство

У МОН відповіли, хто може отримати безкоштовні ноутбуки та планшети для навчання

4 Вересня 2023 15:39
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школа

В Україні під час навчального року 2022-2023 1,5 млн дітей навчались дистанційно.

Однак не всі школярі мають гаджети, що є проблемою для якісного освітнього процесу.

У Міністерстві освіти та науки запевнили, що школярі можуть безкоштовно отримати ноутбук чи планшет, та розповіли який спосіб це можна зробити.

Першочергово скористатися такою послугою можуть діти з малозабезпечених або багатодітних сімей. Також внутрішньо переміщені школярі, діти з особливими освітніми потребами, інвалідністю або ті, хто позбавлені батьківського піклування. 

У міністерстві зазначають, що пріоритетність також визначається по областях, де переважає дистанційне навчання. Зазвичай пристрої розподіляють пропорційно між цими областями України. 

Перелік пріоритетних областей:

  • Чернігівська;
  • Сумська; 
  • Луганська; 
  • Харківська; 
  • Дніпропетровська; 
  • Донецька; 
  • Запорізька; 
  • Херсонська;  
  • Миколаївська; 
  • Одеська. 

Батькам потрібно написати заяву про потребу в гаджеті у закладі, де вчиться дитина. Школа, коли отримає планшети та ноутбуки, сама аналізує та вирішує як розподілити пристрої.

Міністерство освіти і науки наголосило, що не керує процесом, хто саме отримає цифровий пристрій і не може впливати на ці рішення.

Моніторити передачу гаджетів можна на дашборді від МОН. Школи можуть використати його, аби звірити кількість гаджетів з фактично наявними та поскаржитися у разі невідповідності.

Бувають випадки, коли діти можуть випадково зламати гаджет, або ж він пошкодився через певну ситуацію. У такому разі батькам потрібно звернутися до свого закладу освіти. Оскільки школи є власниками отриманої від держави чи спонсорів техніки, вони мають намагатися забезпечувати відновлення пристрою самостійно. 

Якщо пристрій не можливо зремонтувати, то школа мусить списати його за відповідною процедурою.


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