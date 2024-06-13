У Молдові зачиняють центри розміщення українських біженців

З серпня 2023-го Молдова закрила 15 тимчасових центрів, де мешкали українці. До вересня цього року Мінпраці планує ліквідувати ще вісім із 37 центрів, які залишилися.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

“До нас приходив представник Міністерства праці, я запитала його: “Куди мені йти? У мене практично немає дому, у моєму місті точаться бойові дії”. На мої запитання одна відповідь: усі мовчать, кивають головою і кажуть: “Ми вас розуміємо”, — розповідає одна з біженок.

Про те, що влада збирається закрити центри, українці дізналися ще наприкінці 2023 року. Але офіційно їх сповістили за місяць до закриття. Причина — вимоги університетів, яким належать гуртожитки в яких розмістили біженців.

За словами біженців, вони могли подати заяву на переведення в інший центр або орендувати житло, із чим мали допомогти неурядові організації. Проте дозволу на переведення вони не одержали, а коштів на самостійну оренду не мають.

Міністерство праці та соцзахисту Молдови розробило спільно із зовнішніми партнерами Стратегію консолідації / реорганізації центрів тимчасового розміщення біженців EXIT. Утім, поки що на сайті відомства немає ні тексту стратегії, ні наказу про його чинність. За словами представника відомства Теодора Вікола, до стратегії вносять зміни та невдовзі опублікують її на офіційному сайті.

Міністерство планує зачинити чотири центри в столиці та ще чотири в районах. Влада акцентує, що вони є тимчасовими, а дієздатні особи мають інтегруватися та знайти роботу. Але згідно зі статистикою, 20% біженців після зачинення центрів їдуть далі у Європу або повертаються в Україну.