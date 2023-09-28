У Молдові виявили фрагменти ракети в озері

В озері біля молдавського села Фарладан Каушанського району були виявлені фрагменти ракети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили, що на місце прибули співробітники правоохоронних органів та сапери.

Про знахідку повідомила прессекретарка поліції Нові Анени Маріанна Діденко.

Вона також наголосила, що на місце виїхали фахівці, які перевіряють виявлені уламки.

«Периметр оточили, проводяться необхідні дослідження та підводні роботи», – зазначили в поліції.

У Генінспектораті надзвичайних ситуацій зазначили, що уламки ракети в озері знайшли напередодні 27 вересня.

До водоймища відправили групу рятувальників, але на ніч роботи призупинили. Уранці 28 вересня пошуки всіх частин ракети відновили.