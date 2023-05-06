У Молдові вирішили приєднатися до рішення ЄС про обмеження імпорту продовольства з України

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля в суботу поінформував українського візаві Миколу Сольського про намір Кишинева приєднатись до рішення Європейського Союзу щодо імпорту сільгосппродукції з України.

Віце-прем’єр-міністр, міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Володимир Болеа повідомив про намір країни приєднатися до рішення ЄС про встановлення тимчасового заходу щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України із забезпеченням транзиту через нашу країну.

«Кількість вітчизняного зерна на складах велика, що тисне на аграріїв. Вони хвилюються, що не матимуть місця для нового врожаю. При цьому вітчизняний експорт зерна має тенденцію до зниження, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися. Нашим аграріям необхідно капіталізувати запаси зерна та готуватися до нового агросезону. Ми солідарні з українським народом, який змушений протистояти численним випробуванням у цій війні, і рішуче засуджуємо звірства агресорів. Для нас важливий конструктивний діалог з українською владою, і ми відкриті для обговорення наступних кроків для вирішення проблем фермерів обох народів», – сказав Володимир Боля.

За підсумками зустрічі сторони домовилися посилити діалог на міністерському рівні для полегшення обміну інформацією та розвитку зв’язків із членами сільськогосподарської спільноти, ідеться в повідомленні.