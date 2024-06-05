У Міноборони заявили, що 17-річні українці, які перебувають за кордоном, мають повернутись і стати на облік в ТЦК 

17-річним українцям за кордоном потрібно повернутися в Україну та стати на військовий облік у ТЦК.

Про це повідомив речник Міноборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 4 червня, “Армія Inform”

“Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити”.

На запитання, чи можуть юнаки стати на військовий облік дистанційно, зокрема, через мобільний додаток “Резерв+”, Лазуткін відповів, що у застосунку це зробити неможнливо і потрібно самостійно з’явитися в ТЦК і СП.