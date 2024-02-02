Суспільство

У Міноборони відбулося перше засідання ІТ-коаліції

2 Лютого 2024 19:02
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міноборони
Ілюстративне фото / Міноборони

У Міністерстві оборони 2 лютого пройшло перше засідання керівної групи ІТ-коаліції. Держави-учасниці та спостерігачі ухвалили рішення про подальші кроки та закупівлі, що в пріоритеті.

Про це відомство повідомило в Telegram.

У засіданні взяли участь Естонія та Люксембург — це країни-лідери коаліції. Крім них, були представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США та Японії. До розмови долучилися фахівці з НАТО та Європейського Союзу.

Під час зустрічі Естонія, Люксембург, Данія, Латвія, Литва та Нідерланди підтвердили раніше заявлені внески в коаліцію. Разом ці суми становлять більш як 30 мільйонів євро. Держави запевнили, що готові співпрацювати у сфері цифрової трансформації.

“Наш досвід застосування інновацій на полі бою є унікальним, і ми вважаємо, що ІТ-коаліція може стати майданчиком для взаємодії з партнерами щодо розвитку та випробування технологій”, — заявила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.


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