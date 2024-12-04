Економіка

У Міноборони планують запровадити посаду військового омбудсмана
4 Грудня 2024 12:49
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міноборони, Умєров
Рустем Умєров / picture alliance / photothek

Міністерство оборони України планує впровадити посаду військового омбудсмана.

Про це повідомив очільник МОУ Рустем Умєров, зазначивши, що концепцію цього нововведення вже представили президенту Володимиру Зеленському. Ініціатива спрямована на посилення системного захисту прав українських військовослужбовців.

Першим кроком у цьому напрямку стало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців. За словами міністра, це управління вже показало ефективність через розгляд скарг, виїзди на місця порушень, перевірки та відновлення прав військових.

Наступним етапом стане створення інституції військового омбудсмана, який матиме всі необхідні інструменти для ефективної роботи. Його функції включатимуть захист прав військових, резервістів і членів їхніх родин, а також аналіз та вирішення системних проблем.

Умєров зазначив, що відповідний законопроєкт невдовзі буде представлений на розгляд Верховної Ради.


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