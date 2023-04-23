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У Міноборони Естонії назвали терміни “реального” контрнаступу ЗСУ і що йому заважає

23 Квітня 2023 16:12
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контрнаступ, естонія, зсу

Найбільшою перешкодою для початку контрнаступу ЗСУ є дощова погода. При цьому до початку активних бойових дій пройде щонайменше місяць.

Таку думку в інтерв’ю висловив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає РБК-Україна з посиланням на ERR.

“Якщо послухати думки, (що звучали на базі, – ред.) “Рамштайн”, то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то мине місяць, можливо, два”, – сказав Певкур.

За його словами, на сьогодні перешкодою є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а погодні умови в Україні.

“Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція (країн, які надали Україні танки, – ред.) Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її перебуває на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, ймовірно, відбудеться, є погода”, – зазначив він.

На його думку, “погода досить дощова”, і це ускладнює пересування важкої техніки.

“Українці швидше чекають на покращення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій”, – уточнив Певкур.


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