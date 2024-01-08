У Міненерго заявили, що завдяки турбінам, які передала Японія, енергосистема України буде мати на 200 МВт більше 

Міністр енергетики України Герман Галущенко 8 січня заявив, що газові турбіни, які передала Японія, допоможуть децентралізувати генерування енергії. Обладнання додасть в українську енергосистему більш як 200 МВт.

Про це написали в Міністерстві енергетики України.

Галущенко наголосив, що децентралізована генерація енергії — один з етапів реалізації Енергетичної стратегії України.

Також міністр підкреслив, що важливо доставити та встановити високовольтні автотрансформатори. Це коштовне великогабаритне обладнання, яке росіяни прицільно знищували під час масованих атак.

“Наразі 2 вже встановлені. Ще 7 уже придбані, а пізніше наші японські партнери нададуть ще 2 автотрансфоматори для посилення надійності електропостачання”, — сказав Герман Галущенко.

Японія надала турбіни за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).