Кримінал

У мережу виклали відео із жахливою стратою українського воїна

12 Квітня 2023 06:59
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війна, полон

Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.

Перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче. Окупанти коментують страту словами “Работаем, братья”, “Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й”.

Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та говорять, що її треба відправити командиру закатованого.

Обличчя окупанта, який вчинив страту, на відео закрите маскою. На записі видно, як присутній на місці шокуючого вбивства російський військовий демонструє на камеру бронежилет страченого українського полоненого.

На відео також можна побачити зелене листя, що, ймовірно, може свідчити про те, що запис зроблено минулого року.

На появу шокуючих кадрів відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

“За все буде відповідь і відповідальність”, – написав він у Telegram.


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