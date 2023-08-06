У Мережі з’явилися фото наслідків ударів по Чонгарському мосту

Кримські Telegram-канали опублікували фото, на яких, за твердженням авторів, зображено пошкодження Чонгарського мосту.

Раніше “вріо губернатора” Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що для обстрілу мосту через протоку Чонгар, що з’єднує Херсонську область і Крим, і Генічного мосту через протоку Тонкий, що з’єднує місто Генічеськ і Арабатську стрілку, було задіяно 12 ракет Storm Shadow. За його твердженням, обидва мости були “транспортними артеріями, які практично не використовуються для військових цілей”.

Тим часом онлайн-видання “Агентство” зазначає: “Довгостроковий висновок з ладу мостів може призвести до перебоїв у постачанні російської армії, оскільки через них проходить значна частина палива та боєприпасів для угрупування на південному сході України”.