Apple, ймовірно, готує суттєві зміни у ціновій політиці майбутньої лінійки iPhone 17. За даними китайського інсайдера Instant Digital, модель iPhone 17 Pro стартуватиме з 256 ГБ вбудованої пам’яті замість торішніх 128 ГБ, а мінімальна ціна зросте до приблизно $1 049 — на $50 дорожче за iPhone 16 Pro.

Це повторює підхід, який Apple застосувала у 2023 році з iPhone 15 Pro Max, коли базову версію з 128 ГБ було прибрано, а початкова ціна підвищилась. Така зміна може виглядати як вигідніша пропозиція, адже користувачі отримають удвічі більше пам’яті за відносно невелику доплату.

Згідно з витоками, вся лінійка iPhone 17 отримає оновлення:

iPhone 17 — 6,3″ OLED-дисплей 120 Гц, чип A19, 8 ГБ ОЗП, камера 48 Мп, акумулятор 3 600 мА·год, ціна від $799.

— 6,3″ OLED-дисплей 120 Гц, чип A19, 8 ГБ ОЗП, камера 48 Мп, акумулятор 3 600 мА·год, ціна від $799. iPhone 17 Air — 6,6″ ProMotion OLED, Always-On, корпус із титану, A19 Pro, 12 ГБ ОЗП, Apple C1 модем, акумулятор 2 900 мА·год, ціна від $949.

— 6,6″ ProMotion OLED, Always-On, корпус із титану, A19 Pro, 12 ГБ ОЗП, Apple C1 модем, акумулятор 2 900 мА·год, ціна від $949. iPhone 17 Pro — 6,3″ ProMotion OLED з антибліковим покриттям, 8x оптичний зум, 8K-відео, A19 Pro, 12 ГБ ОЗП, Vapor chamber cooling, акумулятор 3 600 мА·год+, ціна від $1 049.

— 6,3″ ProMotion OLED з антибліковим покриттям, 8x оптичний зум, 8K-відео, A19 Pro, 12 ГБ ОЗП, Vapor chamber cooling, акумулятор 3 600 мА·год+, ціна від $1 049. iPhone 17 Pro Max — 6,9″ дисплей, ті ж камери, що у Pro, акумулятор близько 5 000 мА·год, ціна від $1 249.

Джерела, серед яких Jefferies та The Wall Street Journal, повідомляють, що зростання цін пов’язане з подорожчанням компонентів та тарифами, пов’язаними з Китаєм. Instant Digital, який раніше точно прогнозував низку релізів Apple, тричі повторював цю інформацію протягом останніх тижнів.

Apple офіційно ще не підтвердила ці зміни, але презентація iPhone 17 очікується 9 вересня 2025 року, а старт продажів — 19 вересня.