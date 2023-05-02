У Мелітополі намагалися підірвати заступника начальника окупаційної поліції

У Мелітополі у вівторок вранці було скоєно замах на заступника начальника поліції окупованої Росією частини Запорізької області. За повідомленнями російської сторони, його поранено вибухом і відправлено до лікарні.

Про вибух у Мелітополі, який російська окупаційна влада зробила адміністративним центром захопленої частини Запорізької області, вранці повідомили українські джерела, а потім повідомлення про нього підтвердили й джерела з російської сторони.

Як оголосив удень у вівторок Слідчий комітет РФ, вибух стався у момент, коли поліцейський чин відкрив ворота свого будинку на вулиці Пирогова, збираючись вирушити на роботу.

Ім’я об’єкта замаху СКР не повідомив.