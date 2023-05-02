Кримінал

У Мелітополі намагалися підірвати заступника начальника окупаційної поліції

2 Травня 2023 15:33
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мелітополь

У Мелітополі у вівторок вранці було скоєно замах на заступника начальника поліції окупованої Росією частини Запорізької області. За повідомленнями російської сторони, його поранено вибухом і відправлено до лікарні.

Про вибух у Мелітополі, який російська окупаційна влада зробила адміністративним центром захопленої частини Запорізької області, вранці повідомили українські джерела, а потім повідомлення про нього підтвердили й джерела з російської сторони.

Як оголосив удень у вівторок Слідчий комітет РФ, вибух стався у момент, коли поліцейський чин відкрив ворота свого будинку на вулиці Пирогова, збираючись вирушити на роботу.

Ім’я об’єкта замаху СКР не повідомив.


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