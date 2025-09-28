У Мелітополі підірвали автомобіль з російськими операторами дронів

Польща тимчасово закривала небо над Любліном і Жешувом через загрозу атаки РФ

«27 вересня на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка міста Мелітополь, пролунав вибух», – йдеться у повідомленні.

Про це ГУР МО повідомляє у Facebook.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про знищення у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області автомобіля УАЗ із російськими загарбниками.