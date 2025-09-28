У Мелітополі підірвали автомобіль з російськими операторами дронів

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про знищення у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області автомобіля УАЗ із російськими загарбниками.
Про це ГУР МО повідомляє у Facebook.
«27 вересня на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка міста Мелітополь, пролунав вибух», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок надскладної результативної операції ГУР знищено ворожий автомобіль УАЗ «буханка» та щонайменше чотирьох операторів безпілотників російської армії, які перебували всередині машини.