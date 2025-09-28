        Політика

        У Мелітополі підірвали автомобіль з російськими операторами дронів

        Віктор Алєксєєв
        28 Вересня 2025 15:56
        ГУР: Знищено “буханку” з російськими операторами БпЛА / Скріншот відео
        У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про знищення у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області автомобіля УАЗ із російськими загарбниками.

        Про це ГУР МО повідомляє у Facebook.

        «27 вересня на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, розташованій на території авіамістечка міста Мелітополь, пролунав вибух», – йдеться у повідомленні.

        Внаслідок надскладної результативної операції ГУР знищено ворожий автомобіль УАЗ «буханка» та щонайменше чотирьох операторів безпілотників російської армії, які перебували всередині машини.


