        Політика

        У Мелітополі знищено склад боєприпасів та загарбників, перекинутих на Запорізький напрямок

        Віктор Алєксєєв
        17 Серпня 2025 14:00
        читать на русском →
        Вибух стався в той момент, коли на територію промзони в районі проїзду Корвацького заїжджала російська військова вантажівка / Скріншот відео
        Вибух стався в той момент, коли на територію промзони в районі проїзду Корвацького заїжджала російська військова вантажівка / Скріншот відео

        16 серпня 2025 року в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищено склад боєприпасів та російських загарбників, яких держава-агресор перекидала на Запорізький фронт.

        Вибух стався у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом на пункт дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького, повідомили в ГУР.

        За попередніми даними, знищено щонайменше шестеро російських військових морської піхоти та екіпаж БПЛА так званого кадировського батальйону “Ахмад-Восток”. Точна кількість безповоротних та санітарних втрат встановлюється.

        Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, були чутні звуки вторинної детонації. На місце події окупанти направили чотири автомобілі швидкої допомоги.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини