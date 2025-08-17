У Мелітополі знищено склад боєприпасів та загарбників, перекинутих на Запорізький напрямок

16 серпня 2025 року в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищено склад боєприпасів та російських загарбників, яких держава-агресор перекидала на Запорізький фронт.

💥Вибух в окупованому Мелітополі. ГУР стверджує, що 16 серпня підірвано боєприпаси та ліквідовано шестеро окупантів. Помітно, що вибух стався в той момент, коли на територію промзони в районі проїзду Корвацького заїжджала російська військова вантажівка. pic.twitter.com/23r1xS5Vzq Реклама Реклама August 17, 2025

Вибух стався у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом на пункт дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького, повідомили в ГУР.

За попередніми даними, знищено щонайменше шестеро російських військових морської піхоти та екіпаж БПЛА так званого кадировського батальйону “Ахмад-Восток”. Точна кількість безповоротних та санітарних втрат встановлюється.

Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, були чутні звуки вторинної детонації. На місце події окупанти направили чотири автомобілі швидкої допомоги.