У Мелітополі знищено склад боєприпасів та загарбників, перекинутих на Запорізький напрямок

16 серпня 2025 року в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищено склад боєприпасів та російських загарбників, яких держава-агресор перекидала на Запорізький фронт.
Вибух стався у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом на пункт дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького, повідомили в ГУР.
За попередніми даними, знищено щонайменше шестеро російських військових морської піхоти та екіпаж БПЛА так званого кадировського батальйону “Ахмад-Восток”. Точна кількість безповоротних та санітарних втрат встановлюється.
Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, були чутні звуки вторинної детонації. На місце події окупанти направили чотири автомобілі швидкої допомоги.