Суспільство

У Мелітополі гучно: місцеві мешканці чули вибух У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. «В Мелітополі гучно. Щойно пролунав потужний вибух. Що коїться в окупантів, з’ясовуємо», – написав він.



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