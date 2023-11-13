У Мелітополі гучно: місцеві мешканці чули вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух.
Про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«В Мелітополі гучно. Щойно пролунав потужний вибух. Що коїться в окупантів, з’ясовуємо», – написав він.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух.
Про це в Телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«В Мелітополі гучно. Щойно пролунав потужний вибух. Що коїться в окупантів, з’ясовуємо», – написав він.
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