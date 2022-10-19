Політика

У Маріуполі знесли пам’ятник жертвам Голодомору

19 Жовтня 2022 14:39
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голодомор, маріуполь

Окупаційна влада знесла пам’ятник жертвам Голодомору в Маріуполі, передає РИА Новости. Люди, які виступають спікерами на відео держагентства, стверджують, що Україна постраждала від голоду на початку 1930-х менше, ніж Казахстан чи Поволжя.

У 1932—1933 роках, за різними оцінками, загинуло понад 2 млн. жителів України. Першим секретарем КП(б)У тоді був Станіслав Косіор, який у 1935 році отримав орден Леніна «за визначні успіхи» в галузі сільського господарства. В Україні Косіора офіційно визнано одним з організаторів геноциду початку 1930-х років. Рішення у 2010 році виніс Апеляційний суд Києва. Було демонтовано пам’ятну дошку на його честь, перейменовано вулицю в Харкові.

У 1938 році Косіора було знято з усіх постів у керівництві СРСР і заарештовано. Стверджувалося, що він входив до «Польської військової організації» з 1922 року. 26 лютого 1939 року його розстріляли.


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