У Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище — єдине джерело водопостачання міста

У тимчасово окупованому Маріуполі обміліло Старокримське водосховище — єдине джерело водопостачання міста.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

За даними міськради, більша частина водосховища висохла, а запасів води залишилося критично мало. Навіть окупаційна адміністрація визнає, що окрім дефіциту води, місту загрожує втрата риби та водних екосистем, а також зростає ризик спалахів інфекцій.

У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище / Фото: Маріупольська міська рада

Нині дебіт водосховища становить близько 35 тисяч кубометрів на добу, тоді як потреби міста сягають 150 тисяч кубометрів. Якщо рівень води й надалі знижуватиметься, Маріуполь може повністю залишитися без води.

До окупації місто отримувало воду з каналу Сіверський Донець і резервного Старокримського водосховища. Після пошкодження каналу внаслідок російського вторгнення Маріуполь залишився лише на резервному джерелі.