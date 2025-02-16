У МАГАТЕ розповіли про стан укриття Чорнобильської АЕС

Представники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) оглянули укриття Чорнобильської АЕС, яке було пошкоджене російським дроном.

Як йдеться у звіті організації, удар спричинив пробоїну діаметром близько 6 метрів у даху саркофагу. Внаслідок атаки пошкоджено внутрішню та зовнішню оболонку арки, деяке обладнання та електричні кабелі, проте опорні балки залишилися неушкодженими.

Експерти МАГАТЕ, які працювали на місці, зафіксували дим та запах горілого пластику. Загоряння відбулося через легкозаймистий матеріал в обшивці даху.

Ремонт укриття має розпочатися вже коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Проти 14 лютого росіяни атакували Україну 133 безпілотниками. Під час атаки один з дронів із фугасною бойовою частиною влучив у Нову захисну оболонку, яка закриває зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.