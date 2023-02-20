У Литві росіян змушують дивитися фотографії з війни в Україні

У Литві росіяни, які подорожують транзитом поїздом Москва-Калінінград, мають переглянути фото про війну в Україні, перш ніж підключитися до Wi-Fi.

Через територію Литви курсує поїзд 29/30 із Москви до Калінінграда. Прикордонний та митний контроль здійснюється на станції Кяна, де поїзд має стоянку понад годину.

Залізничники Литви зробили на станції безкоштовний WI-FI, але підключитися до нього пасажири можуть лише за умови перегляду фото про війну в Україні із засудженням дій російської армії.