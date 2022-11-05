У Литві прикордонники не пропустили потяг із російською військовою символікою

У Литві прикордонники на прикордонному пункті Кібартай не пропустили до країни потяг із російською військовою символікою на вагонах.

Про це повідомляє DELFI.

П’ять вагонів мають бути повернуті до Калінінградської області, і лише тоді поїзди зможуть проїхати територією Литви.

Служба охорони держкордону Литви заявила, що прикордонники розпорядилися відчепити п’ять вагонів і повернути їх до Калінінградської області.

“В одному потязі було три вагони, в іншому — два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити, а також інформували про вагони “Литовські залізниці”, – йдеться у повідомленні.