Політика

У Литві прикордонники не пропустили потяг із російською військовою символікою

5 Листопада 2022 11:52
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Литва

У Литві прикордонники на прикордонному пункті Кібартай не пропустили до країни потяг із російською військовою символікою на вагонах.  

Про це повідомляє DELFI.

П’ять вагонів мають бути повернуті до Калінінградської області, і лише тоді поїзди зможуть проїхати територією Литви.

Служба охорони держкордону Литви заявила, що прикордонники розпорядилися відчепити п’ять вагонів і повернути їх до Калінінградської області.

“В одному потязі було три вагони, в іншому — два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити, а також інформували про вагони “Литовські залізниці”, – йдеться у повідомленні.


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