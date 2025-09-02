        Суспільство

        У Львові завершилися церемонії прощання з Парубієм: політика поховали на Личаківському цвинтарі

        Галина Шподарева
        2 Вересня 2025 17:34
        читать на русском →
        Церемонія прощання з Андрієм Парубієм у Львові / Фото: zahid.espreso.tv
        Церемонія прощання з Андрієм Парубієм у Львові / Фото: zahid.espreso.tv

        Сьогодні, 2 вересня, у Львові прощалися з політиком і громадським діячем, ексголовою Верховної Ради, нардепом Андрієм Парубієм, якого застрелили 30 серпня.

        Про це повідомляє Еспресо.

        Реклама
        Реклама

        Після літургії в соборі Святого Юра та загальноміської церемонії поховальна процесія вирушила на Личаківський цвинтар, де поховання розпочалося з виконання державного гімну України. Присутні вшанували пам’ять загиблого, стоячи з прапорами.

        В останню путь Андрія Парубія проводжали рідні, друзі, соратники, колеги з Верховної Ради, представники “Європейської Солідарності” й інших політичних сил, військові, волонтери. Зібралися сотні людей.

        Як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, у Львові хочуть перейменувати одну з вулиць на честь Андрія Парубія. Також депутати планують подати ініціативу, щоб Парубію присвоїли звання Героя України.

        Прощання з Андрієм Парубієм у Львові / Фото: zahid.espreso.tv

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини