У Львові завершилися церемонії прощання з Парубієм: політика поховали на Личаківському цвинтарі

Сьогодні, 2 вересня, у Львові прощалися з політиком і громадським діячем, ексголовою Верховної Ради, нардепом Андрієм Парубієм, якого застрелили 30 серпня.

Про це повідомляє Еспресо.

Реклама

Реклама

Після літургії в соборі Святого Юра та загальноміської церемонії поховальна процесія вирушила на Личаківський цвинтар, де поховання розпочалося з виконання державного гімну України. Присутні вшанували пам’ять загиблого, стоячи з прапорами.

В останню путь Андрія Парубія проводжали рідні, друзі, соратники, колеги з Верховної Ради, представники “Європейської Солідарності” й інших політичних сил, військові, волонтери. Зібралися сотні людей.

Як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, у Львові хочуть перейменувати одну з вулиць на честь Андрія Парубія. Також депутати планують подати ініціативу, щоб Парубію присвоїли звання Героя України.