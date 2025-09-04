У Львові затримали підлітків, які намагалися підірвати авто військового

У Львові контррозвідка СБУ затримала двох підлітків, які на завдання спецслужб РФ готували теракт проти українського військового. Їх схопили в момент закладання вибухівки під авто, припарковане біля будинку військового.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, 17-річний хлопець з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини шукали “заробітку” у Telegram і погодились на пропозицію від російських спецслужб.

Саморобний пристрій містив 4,5 кг вибухової речовини та додаткові уражаючі елементи — гайки. Для дистанційного підриву планувалося використати телефонний дзвінок.

Навпроти місця паркування потенційної цілі підозрювані встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу.

У Львові СБУ запобігла теракту / Фото: СБУ

Контррозвідці вдалось запобігти теракту. Обох виконавців затримали. Підліткам повідомили про підозри. Їхні дії кваліфікували як закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.