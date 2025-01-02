Кримінал

У Львові затримали молодика, який пошкодив Ханукальну менору
2 Січня 2025 10:46
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Львів
Підозрюваний в пошкодженні менори у Львіві / Фото: Поліція Львівщини

Поліція затримала підозрюваного в пошкодженні Ханукальної менори у Львові. Зловмисник перерізав кабель, який живив семисвічник. Затриманий молодик виправдовується сп’янінням.

Про це повідомила поліція Львівщини.

За даними правоохоронців, 19-річний львів’янин у момент скоєння порушення перебував у стані алкогольного сп’яніння. Молодик підійшов до менори, встановленій біля руїн синагоги на вулиці Валовій, та перерізав кабель живлення, після чого втік.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Також вирішується питання процесуального статусу й інших учасників, які перебували поряд та фільмували подію на відео.


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