        У Львові відкладають початок опалювального сезону

        Сергій Бордовський
        10 Жовтня 2025 16:15
        Системи опалення "Львівтеплоенерго" / Фото: Пресслужба Львівської міської ради
        Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ситуацію в енергосистемі країни початок опалювального сезону у місті відкладається на кілька тижнів. Про це він написав у своєму дописі, наголосивши, що Львів готується до можливо складної зими.

        «Справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було», — зазначив Садовий.

        За його словами, від завтра Львів переходить у режим тестування систем життєзабезпечення. Місто перевірятиме роботу всіх служб, ресурсів і механізмів. Уперше такі перевірки відбудуться одночасно по всьому місту.

        Цими вихідними світлофори у Львові відключать від основного живлення й переведуть на альтернативне, щоб перевірити їхню роботу у разі блекауту. Аналогічне тестування стосуватиметься систем водопостачання, електро- та газопостачання, громадського транспорту й зв’язку.

        «Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львівʼян: подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається», — звернувся мер.

        Садовий додав, що нічна атака на Київ показала — попереду може бути непростий опалювальний сезон, і Львів має бути готовий до будь-яких сценаріїв.


