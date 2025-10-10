У Львові відкладають початок опалювального сезону

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ситуацію в енергосистемі країни початок опалювального сезону у місті відкладається на кілька тижнів. Про це він написав у своєму дописі, наголосивши, що Львів готується до можливо складної зими.

«Справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було», — зазначив Садовий.

За його словами, від завтра Львів переходить у режим тестування систем життєзабезпечення. Місто перевірятиме роботу всіх служб, ресурсів і механізмів. Уперше такі перевірки відбудуться одночасно по всьому місту.

Цими вихідними світлофори у Львові відключать від основного живлення й переведуть на альтернативне, щоб перевірити їхню роботу у разі блекауту. Аналогічне тестування стосуватиметься систем водопостачання, електро- та газопостачання, громадського транспорту й зв’язку.

«Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львівʼян: подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається», — звернувся мер.

Садовий додав, що нічна атака на Київ показала — попереду може бути непростий опалювальний сезон, і Львів має бути готовий до будь-яких сценаріїв.