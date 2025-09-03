У Львові в 10-річної дитини знайшли метрового паразита після вживання суші

У Львові лікарі вперше діагностували у 10-річної дитини дифілоботріоз — рідкісне паразитарне захворювання. У кишківнику пацієнта виявили гельмінта завдовжки близько одного метра, ймовірним джерелом зараження стала термічно необроблена риба.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Паразитологи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб зафіксували у серпні випадок рідкісного паразитарного захворювання. Дифілоботріоз виявили у 10-річної дитини під час дослідження на гельмінти широкого лентеця (дифілоботріоз).

Родина з 2022 року переїхала з Києва до Португалії і щороку повертається в Україну, тимчасово проживаючи в готелях. Як з’ясували паразитологи, дитина понад пів року скаржилася на загальну слабкість, спастичні болі в животі, втрату апетиту та періодичні проноси.

“У липні у випорожненнях дитини помітили гельмінта завдовжки близько 1 метра. Родина звернулася по медичну допомогу до інфекціоніста одного з медичних центрів Львова”, — розповіли фахівці.

Встановлено ймовірну причину захворювання: недотримання правил особистої гігієни та вживання термічно необробленої риби. Зі слів матері, дитина вживала суші, які дуже полюбляє.

У Львівській області це вперше виявлений випадок дифілоботріозу. Дитина перебувала на амбулаторному лікуванні.

Що таке дифілоботріоз

Дифілоботріоз — це паразитарне захворювання з тривалим перебігом, яке супроводжується інтоксикацією, анемією та авітамінозом. Збудник передається через сиру або недостатньо термічно оброблену рибу й ікру.

Симптоми: нудота, біль у животі, зниження апетиту, розлади випорожнень. Можливі кропив’янка, судоми, слабкість, запаморочення, набряки, субфебрильна температура. Інкубаційний період — 20–60 днів, після чого з’являються перші прояви: відрижка, здуття живота, болі в епігастрії, порушення травлення.