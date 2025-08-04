У Львові розпочались ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського

У Львові почались ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря на Збоїщах (вул. Мідна, Шевченківський район), де мають перепоховати останки військових “Війська Польського”, загиблих у 1939 році під час оборони міста від німецьких військ.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Як розповів керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко, цвинтар існував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987-му. У 1990-х роках на місці поховання встановили дерев’яний хрест із написом польською мовою на згадку про загиблих у вересні 1939 року.

Роботи планують завершити до 30 серпня. Після ексгумації територію впорядкують і збережуть як зелену зону.