У Львові пройшла прем’єра кінопритчі “Повернення. Василь Кричевський”

Усеукраїнський кінотур надзвичайного фільму «Повернення. Василь Кричевський» продовжується, і чергова прем’єра відбулася у Львові з творчою зустріччю його авторів, які приїхали з Києва, щоб представити глядачам «Міста левів» документальну стрічку студії «Телекон» і благодійного фонду «ДАР» до 150-річчя видатного вітчизняного митця Василя Кричевського, що відзначається цьогоріч на державному рівні.

Показ унікальної кінопритчі «Повернення. Василь Кричевський» пройшов у Центрі Шептицького Українського католицького університету. Саме Митрополит Андрей Шептицький 1943 року запросив Василя Кричевського до Львова, куди він і переїхав із сім’єю та обійняв посаду ректора Вищої мистецької української школи. А до цього Кричевський приїжджав у Львів на запрошення Михайла Грушевського…

Львівська прем’єра відбулася в межах усеукраїнського туру прем’єрних показів фільму містами, де Василь Кричевський жив, працював і де проходили зйомки. У стрічці знявся його онук, майстер декоративного мистецтва Василь Лінде-Кричевський, який приїжджав задля цього із США в Україну.

Зібралися на прем’єрі фільму «Повернення. Василь Кричевський»і львівські глядачі та митці, і волонтери, і студенти та викладачі з різних міст України. Розпочав захід директор Центру Шептицького Олег Яськів, який наголосив у своїй вітальній промові про важливість подібних культурних подій. Далі він передав слово ведучому-модератору ­– харківському журналісту і кінознавцю Ігорю Жукову, який представив авторів стрічки,які приїхали у Львів, щоб презентувати свою роботу: режисера Сергія Заболотного, продюсерку Валентину Подгорну, оператора-постановника Павла Попкова. Кожен із представників творчої групи звернувся із першими словами, яких, на їхню думку, потребують глядачі перед показом. А продюсерка фільму і голова благодійного фонду «ДАР» Валентина Подгорна ще й вручила подарунки: нещодавно надруковані альбом «Василь Кричевський: орнаментні композиції» та дерев’яні листівки робіт майстра.

Далі вже почався довгоочікуваний показ фільму «Повернення. Василь Кричевський»… На фінальних титрах стрічки зал вибухнув оплесками, що відбувається під час кожного показу. А обговорення з гостями було настільки жваве і змістовне, що подія завершилася пізніше запланованого часу, про що ніхто не жалкував.

Після заходу директор Центру Шептицького Олег Яськів особисто провів для творчої групи фільму та всіх охочих екскурсію унікальною будівлею найсучаснішого Центру Шептицького, який, насправді, є провідним публічним простором, де поєднуються культура, наука та освіта.

Кінопритчу «Повернення. Василь Кричевський» створила всесвітньо відома студія «Телекон» («Собор на крові», «Дзеркало історії», «Хлібна гільйотина» та ін.) разом із благодійним фондом «ДАР», що активно допомагає нашим захисникам на фронті, жителям прифронтових регіонів, лікарням, медикам по всій країні, не втрачаючи пильності й на культурних напрямках. Знімальна група працювала над фільмом більше 7 років. Режисер – Сергій Заболотний («Свідок Женя», «Чорнобиль 3828»); автор сценарію – Ігор Кобрин («Собор на крові», «Хлібна гільйотина»); художник-постановник – Сергій Маслобойщиков (вистави «Verba», «За двома зайцями», фільми «Шум вітру», «Свій голос»); продюсери – Наталя Блейзер («Світло зі сходу»), Валентина Подгорна («Три історії Галичини», «Жінки майдану»); оператор-постановник – Павло Попков («Ніл Хасевич. Мистецтво волі», «Маріуполь – місто нескорених»); афішу фільму створив Віталій Шостя, графік-плакатист, член-кореспондент Національної академії мистецтв України; графіка титрів – Олексій Чекаль, автор офіційної символіки Православної Церкви України; музика – лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко та бандурист, лавреат численних конкурсів Роман Гриньків; голос за кадром – Олександр Ігнатуша («Той, хто пройшов крізь вогонь», «Осінні спогади»).

Всеукраїнський кінотур прем’єрних показів стрічки «Повернення. Василь Кричевський» розпочався загальнонаціональною прем’єрою з пресконференцією творців у Харкові, де також знімався фільм і розпочинав свою діяльність Василь Григорович.

Далі творча група відправилася на Полтавщину. Спочатку відвідали столицю гончарства Опішне, де неодноразово бував і жив видатний митець, а зараз знаходиться Музей мистецької родини Кричевських.

Потім показ із пресконференцією відбувся в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. П. Котляревського. У Полтаві Василь Кричевський жив і спроєктував будинок Полтавського губернського земства, а тепер у ньому облаштований Полтавський краєзнавчий музей його імені.

Наступна прем’єра відбулася в Одесі – в легендарній глядацькій залі Одеської кіностудії, на якій Василь Григорович працював оформлювачем перших стрічок вітчизняного кіно, співпрацюючи з видатними діячами кіномистецтва, зокрема й з Олександром Довженком, і став одним із перших художників-постановників українського кінематографа.

Після цього творчу групу запросили в Городенку – дивовижне містечко в центрі Івано-Франківської області, де отримали велику кількість дуже приємних вражень від спілкування з глядачами та гостинності місцевої громади, тим більше, локація заходу була дуже особлива та надихаюча – резиденція церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Далі вже був Львів…

А після львівської прем’єри на творчу групу чекали у Вінниці, де нещодавно відбувся показ фільму «Повернення. Василь Кричевський» за участі авторів стрічки в діючому кінотеатрі «Родина» за підтримки «Музею Вінниці». Охочих подивитися стрічку та прийняти участь у творчому обговоренні виявилось більше, ніж місць у залі, і довелося в кінотеатрі доставляти стільці! Далі буде…

Попереду – київська прем’єра стрічки, яка разом з творчою зустріччю його авторів,відбудеться 7 грудня о 18.30 в Будинку кіно (Київ, вул. Саксаганського, 6) у червоній кінозалі.

А 20 грудня творці фільму відправляться в Канів, де в Державному музеї Т. Г. Шевченка, збудованому за проєктом Василя Кричевського, пройде вже наступний показ фільму про славетного українського митця.

Творча група відкрита для зустрічей та можливостей показу унікальної кінопритчі «Повернення. Василь Кричевський» і в інших містах України.