У Львові проходять похорон Ірини Фаріон

О 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові розпочались похорони Ірини Фаріон.

Віддати шану професорці прийшли рідні, колеги, однопартійці та львів’яни. Також приїхали люди з інших міст.

Після Чину похорону процесія рушить до площі Ринок, а потім через вулицю Підвальну до Личаківського кладовища. Поховають Ірину Фаріон на центральній алеї цвинтаря — полі № 22, неподалік могили Володимира Івасюка.

Львів’яни збираються біля Гарнізонного храму, щоб попрощатися з Іриною Фаріон / Фото: Суспільне

На українську мовознавицю в п’ятницю 19 липня було вчинено замах. Невідомий чоловік вистрілив у Фаріон, і куля потрапила в голову.

Жінку відразу доправили до лікарні де медики зробили операцію та помістили Фаріон під апарат ШВЛ, однак за кілька годин стало відомо, що Фаріон померла.