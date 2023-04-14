Кримінал

У Львові невідомі підпалили двері храму УГКЦ

14 Квітня 2023 10:26
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У Львові невідомі підпалили бічні двері в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

“Сьогодні о 4-й ранку було здійснено підпал двох бічних дверей у церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Площа загорання – 4 метри квадратні”, – повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За її даними, вогнеборці гасили вогонь майже 10 хвилин – охорона оперативно викликала пожежників, завдяки чому загоряння швидко ліквідували.

“На місці підпалу знайшли зв’язаний одяг, що ймовірно став причиною загоряння. Правоохоронці вже опрацьовують відео з камер спостереження”, – повідомляє прес-служба.


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