У Львові невідомі підпалили двері храму УГКЦ

У Львові невідомі підпалили бічні двері в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

“Сьогодні о 4-й ранку було здійснено підпал двох бічних дверей у церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Площа загорання – 4 метри квадратні”, – повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За її даними, вогнеборці гасили вогонь майже 10 хвилин – охорона оперативно викликала пожежників, завдяки чому загоряння швидко ліквідували.

“На місці підпалу знайшли зв’язаний одяг, що ймовірно став причиною загоряння. Правоохоронці вже опрацьовують відео з камер спостереження”, – повідомляє прес-служба.