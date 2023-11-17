У Львові машина патрульної поліції збила пішохода

Пішохід, якого зранку 17 листопада збили патрульні у Львові, помер у лікарні. Поліціянтів, які були в службовому авто, відсторонили на час розслідування.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Потерпілого ушпиталили одразу ж після аварії, однак у лікарні чоловік помер.

Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування. Патрульних, причетних до ДТП, відсторонили від виконання службових обовʼязків. Наразі вони надають необхідні покази.

Аварія за участі службового автомобіля патрульних та пішохода сталася зранку на вулиці Яворницького. На місці події працюють всі необхідні служби.