Кримінал

У Львові хлопець погрожував підірвати будинок, вимагаючі 100 тисяч гривень
31 Липня 2024 19:52
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поліція
Двір львівського будинку, де хлопець погрожував підірвати газ у квартирі / Фото: Суспільне

У Львові, на вулиці Чорновола, 45 юнак зачинився в квартирі та відкрив газ, погрожуючи підірвати будинок.

Як повідомляє “Суспільне”, юнак вимагав 100 тисяч гривень від власних родичів.

Мешканців багатоповерхівки евакуювали, а подачу газу до будинку припинили.

“Надійшло таке повідомлення, що юнак погрожував підірвати газ у квартирі. Зараз на місці працюють усі відповідні служби. Газ в будинку перекритий, мешканці евакуйовані. З хлопцем проводяться перемовини, встановлюються всі обставини”, – розповіла речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.


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