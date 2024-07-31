У Львові хлопець погрожував підірвати будинок, вимагаючі 100 тисяч гривень

У Львові, на вулиці Чорновола, 45 юнак зачинився в квартирі та відкрив газ, погрожуючи підірвати будинок.

Як повідомляє “Суспільне”, юнак вимагав 100 тисяч гривень від власних родичів.

Мешканців багатоповерхівки евакуювали, а подачу газу до будинку припинили.

“Надійшло таке повідомлення, що юнак погрожував підірвати газ у квартирі. Зараз на місці працюють усі відповідні служби. Газ в будинку перекритий, мешканці евакуйовані. З хлопцем проводяться перемовини, встановлюються всі обставини”, – розповіла речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.