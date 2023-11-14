Суспільство

У Львівському Політеху проходить мітинг студентів за відставку Фаріон

14 Листопада 2023 12:34
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Сьогодні, 14 листопада, у Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнення мовознавиці Ірини Фаріон із Національного університету “Львівська політехніка”.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Збір студенти розпочали близько 12 год. біля головного корпусу “Львівської політехніки”. Із собою учасники протесту принесли плакати “Фаріон — геть”, “Ірина Фаріон ганьбить Україну”.

Напередодні, 13 листопада, ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на новину про те, що російська ФСБ затримала проукраїнського студента з Криму. Це трапилось після того, як вона опублікувала у соцмережах скріншот електронного листа з особистими даними юнака. Попри те, що у листі кримчанин вказав, що навчається у Сімферополі, науковиця заявила, що не знає, звідки люди, які її підтримують.


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