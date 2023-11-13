Фаріон опублікувала лист хлопця з окупованого Криму, який підтримав її. Як наслідок, його затримала ФСБ

Філолог Ірина Фаріон, яка втрапила у черговий мовний скандал, кілька днів тому опублікувала на своєму Tg-каналі повідомлення від студента з Криму, який хотів підтримати громадську діячку. Проте вона не приховала його особисту інформацію – ім’я, після чого позиція Максима Глебова стала публічною. Як наслідок, його затримала ФСБ.

“Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму. Або в Сімферополі (де я зараз навчаюся на 1 курсі української філології), не уявляю собі, як на Київській буду чути від наших воїнів язик окупації”, – написав студент, додавши, що підтримує позицію Фаріон, назвавши її “променем серед темряви окупації”.

Згодом в соцмережах з’явилося відео, на якому Максим Глебом просить вибачення за лист та стверджує, що відмовився від своїх поглядів.