Кримінал

У лісі під Чугуєвом знайшли “мобіка”, перевдягнутого у цивільне

23 Вересня 2022 18:35
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Поліція затримала мобілізованого військовослужбовця російської армії у Чугуївському районі Харківщини.

Окупант переодягнувся у цивільний одяг та ховався у лісі.

Його виявили поліцейські під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій.

“27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил російської федерації через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блок-постах”, – повідомили в поліції.

В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України.

Зловмисник буде переданий співробітникам військової служби правопорядку.


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