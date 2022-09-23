У лісі під Чугуєвом знайшли “мобіка”, перевдягнутого у цивільне

Поліція затримала мобілізованого військовослужбовця російської армії у Чугуївському районі Харківщини.

Окупант переодягнувся у цивільний одяг та ховався у лісі.

Його виявили поліцейські під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій.

“27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил російської федерації через місто Вовчанськ. Зі зброєю ніс службу на блок-постах”, – повідомили в поліції.

В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України.

Зловмисник буде переданий співробітникам військової служби правопорядку.