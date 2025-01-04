У Ленінградській області безпілотники намагалися атакувати найбільший порт Росії

Сьогодні безпілотники спробували атакувати морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області, повідомляє ASTRA.

За інформацією джерел, більшість дронів було збито над територією порту, зокрема, над терміналом ТОВ «Новатранс». Унаслідок атаки, попередньо, пошкоджено вікна однієї з будівель на території об’єкта.

Раніше губернатор Ленінградської області повідомив про чотири збиті безпілотники і заявив, що постраждалих і значних пошкоджень немає.

Довідка: морський торговельний порт Усть-Луга почав роботу в грудні 2001 року з відкриття вугільного терміналу. На початок 2020-х років він став другим за величиною портом Росії, поступаючись лише Новоросійську.