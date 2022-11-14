Суспільство

У Лаврі пояснили за спів про “матушку-Русь”

14 Листопада 2022 19:40
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церква

Намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) заявив про відсторонення священника, на літургії якого співали пісню про “матушку-Русь”. Про це йдеться у відеокоментарі Павла, опублікованому на YouTube.

“Виклали в Інтернет, нібито в Лаврі ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий. Під час літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля”, – заявив він.

Пісня зі словами “Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка–Русь”, яка лунала на літургії у одного зі священників, за словами Павла, була ініціативою мирян, пише LIGA.net.

“Це не є богослужбовий піснеспів”, – сказав він.

Попри це, священника вирішили відсторонити від звершення богослужінь. Чи буде його покарано, має вирішити духовний собор Лаври.

“Сьогодні буде строга заборона отця Захарія служити літургії, а також звершувати ці молебні”, – пообіцяв Павло.

За його словами, у Лаврі не місце для “світських пісень”, а молитися потрібно тільки про мир в Україні та збереження її кордонів.


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