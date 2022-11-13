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У Лаврі молилися за Росію, за справу взялася СБУ

13 Листопада 2022 16:24
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церква, сбу

На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабної війни молилися за Росію.

Про те, що в Богослужінні у Лаврі співали “Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка – Русь” повідомив священник ПЦУ Михайло Омелян у Facebook.

“Наші захисники Батьківщини віддають своє життя захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною “допомогою” – все ще досі моляться за Росію”, – написав Омелян.

В СБУ вже вивчають усі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври – де співали пісень, що вихваляють «рускій мір». Там обіцяють, що ситуація не залишиться без відповідної реакції.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.


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