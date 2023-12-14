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У “Київстарі” заявили, що майже відновили зв’язок, найближчим часом повернуть мобільний інтернет

14 Грудня 2023 14:06
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зв'язок

Український оператор мобільного зв’язку “Київстар” вже майже відновив зв’язок після хакерської атаки. Найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет.

Про це заявив у телемарафоні президент Олександр Комаров та пресслужба компанії.

“Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також повністю відновлена послуга “Домашній Інтернет”.

Натомість Олександр Комаров заявив, що компанії не вдалося вночі 14 грудня почати відновлювати мобільний інтернет: “На жаль, ми поки що не відновлюємося. Але дуже сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном потроху, обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету”.


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