У Київстар” заявили, що усунули проблеми зі звʼязком

У “Київстар” заявляють, що усунули проблеми зі звʼязком та мобільним інтернетом, які виникли вранці, 20 грудня.

Таке повідомлення мобільний оператор розіслав станом на 13-00.

“Спеціалісти “Київстар” усунули складнощі зі зв’язком, які виникли зранку 20 грудня у ряді міст на Заході й Півдні України. Наразі сервіси працюють у звичному режимі”, – йдеться в повідомленні.

Причини збою в компанії не повідомляють.

Зазначається, що мережа Київстару завершує стабілізацію після наймасштабнішої у своїй історії хакерської атаки.

Також повідомляється, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості.

Найближчим часом компанія повідомить про нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв’язку через хакерську атаку.