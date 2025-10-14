Українці зможуть блокувати спам-дзвінки: набули чинності нові правила

Віцепрем’єр, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у соцмережі, що в Україні почали діяти нові правила, які дозволяють операторам блокувати спам-номери. Постанову уряду ухвалили нещодавно, а чинності вона набула 2 жовтня. За словами міністра, вже заблоковано тисячі нав’язливих номерів.

Спам-дзвінки — це рекламні дзвінки, які здійснюються без попередньої згоди користувача. Тепер українці можуть самостійно звертатися до свого оператора, щоб допомогти заблокувати номер, з якого надходили такі дзвінки.

Федоров зазначив, що повідомити про спам можна через застосунки або контактні номери операторів: Vodafone, Kyivstar і Lifecell.

Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу

Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу

LifeCell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу

Також скаргу можна подати на гарячу лінію уряду за номером 1545 або на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

«Залишайте заявки та допомагайте операторам боротися зі спамерами», — закликав міністр.