Стало відомо, коли в Україні запустять технологію 5G

У 2025 році в Україні планують тестувати 5G у Львові, Харкові та Бородянці. Проте повноцінно впровадити технологію нового покоління звʼязку 5G можна буде тільки після завершення воєнного стану.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько в інтерв’ю Forbes Ukraine.

“Покриття 5G не замінюватиме відновлення пошкоджених мереж, розширення покриття на дороги, залізничні шляхи та віддалені населені пункти. Зараз варто говорити про якість, а не про кількість локацій з 5G. За оптимальним сценарієм, до 2030 року можна покрити досить велику територію країни цією технологією”, – йдеться в повідомленні.

За словами Прибитька, зараз понад 9,4 млн (майже 22% серед усіх) телефонів в Україні підтримують технологію 5G і цифра стабільно зростає. З впровадженням технології 5G у бізнесу зʼявиться значно більше технічних можливостей для розвитку та підтримки економіки України. Серед переваг:

комфортні, безпечні та розумні міста;

автоматизація процесів бізнесу;

швидший інтернет;

нові сервіси.

“Європа розвиває 5G з 2019-го. Ми планували запустити його у 2022-му. Через повномасштабне вторгнення плани змістились, але його впровадження отримало нові цілі”, – зазначив Прибитько.

Цьогоріч планують протестувати технологію у Львові, Бородянці та прифронтовому Харкові.

“Харків – ідея президента. Тестування у Харкові доводить, що, попри постійні обстріли, місто розвивається. Бородянка – символ відбудови України після значних післявоєнних руйнувань. Там залучаються технології для “Розумного міста” та будівництва і не вистачає нової мобільної технології”, – додав заступник міністра цифрової трансформації.

Нагадаємо, у серпні Кабінет Міністрів ухвалив оновлену постанову щодо тестування мережі п’ятого покоління в Україні. Відповідно до документа, випробування 5G проходитимуть у Львові, Харкові та Бородянці.

Ще у липні у Києві випробовували нову технологію на базі Київського авіаційного інституту — швидкість з’єднання сягала до 10 Гбіт/с. А перші тести 5G в Україні стартували ще торік у травні: тоді Vodafone спільно з Nokia організували телеміст, об’єднавши Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі для перевірки якості сигналу.