Київстар підвищує вартість кількох пакетів: які тарифи зміняться

Мобільний оператор “Київстар” повідомив про оновлення тарифів для абонентів передплати та контракту. Нові ціни почнуть діяти з 24 вересня та 1 жовтня, залежно від пакета.
Про це повідомила компанія “Київстар”.
З 24 вересня український мобільний оператор “Київстар” оновить умови тарифів, які не змінювалися понад рік. Причина – подорожчання електроенергії для бізнесу, пального та вплив інфляції й курсу валют на собівартість послуг.
Ціни з 24 вересня 2025 року для абонентів передплати:
- тариф LOVE UA Світло 2023 – 300 гривень на місяць;
- тариф із Суперсилою “Економія” – 225 гривень на місяць.
З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту тариф LOVE UA Контракт коштуватиме 250 гривень на місяць.
Можливості для клієнтів
- Обирати спеціальні пропозиції або інший тариф з актуальної лінійки.
- Подвоювати послуги тарифу протягом трьох місяців без доплат.
- Користуватися Суперсилами, що дають доступ до “Київстар ТБ”, роумінгу, додаткових ГБ та інших сервісів.