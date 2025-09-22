Київстар підвищує вартість кількох пакетів: які тарифи зміняться

Мобільний оператор “Київстар” повідомив про оновлення тарифів для абонентів передплати та контракту. Нові ціни почнуть діяти з 24 вересня та 1 жовтня, залежно від пакета.

Про це повідомила компанія “Київстар”.

З 24 вересня український мобільний оператор “Київстар” оновить умови тарифів, які не змінювалися понад рік. Причина – подорожчання електроенергії для бізнесу, пального та вплив інфляції й курсу валют на собівартість послуг.

Ціни з 24 вересня 2025 року для абонентів передплати:

тариф LOVE UA Світло 2023 – 300 гривень на місяць;

тариф із Суперсилою “Економія” – 225 гривень на місяць.

З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту тариф LOVE UA Контракт коштуватиме 250 гривень на місяць.

Можливості для клієнтів