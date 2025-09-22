        Суспільство

        Київстар підвищує вартість кількох пакетів: які тарифи зміняться

        Галина Шподарева
        22 Вересня 2025 13:59
        читать на русском →
        Люди у відділенні Київстар / Фото архівне: znaj.ua
        Люди у відділенні Київстар / Фото архівне: znaj.ua

        Мобільний оператор “Київстар” повідомив про оновлення тарифів для абонентів передплати та контракту. Нові ціни почнуть діяти з 24 вересня та 1 жовтня, залежно від пакета.

        Про це повідомила компанія “Київстар”.

        З 24 вересня український мобільний оператор “Київстар” оновить умови тарифів, які не змінювалися понад рік. Причина – подорожчання електроенергії для бізнесу, пального та вплив інфляції й курсу валют на собівартість послуг.

        Реклама
        Реклама

        Ціни з 24 вересня 2025 року для абонентів передплати:

        • тариф LOVE UA Світло 2023 – 300 гривень на місяць;
        • тариф із Суперсилою “Економія” – 225 гривень на місяць.

        З 1 жовтня 2025 року для абонентів контракту тариф LOVE UA Контракт коштуватиме 250 гривень на місяць.

        Можливості для клієнтів

        1. Обирати спеціальні пропозиції або інший тариф з актуальної лінійки.
        2. Подвоювати послуги тарифу протягом трьох місяців без доплат.
        3. Користуватися Суперсилами, що дають доступ до “Київстар ТБ”, роумінгу, додаткових ГБ та інших сервісів.

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини